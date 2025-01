Der elektrische Heinz

Heinz schnippelte in der Küche Zwiebeln, räsonierte dabei mit Tränen in den Augen über mein Leben und wo ich stehen könnte, hätte ich nicht so viele kapitale Fehler begangen. Da fiel sein Blick auf unser Aquarium. „Ist das ein Kampffisch?“, fragte er meinen kleinen Sohn, tippte mit dem Finger an die Glasscheibe, und im selben Augenblick ging die LED aus, der Filter, die Appsteuerung, alles.