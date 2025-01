Darum ist „Königin Anna“ im vollen Angriffsmodus

Mit welchem Gefühl fährst du nach Platz fünf im Wörthersee Stadion in die Steiermark – Ärger, Wut, Trauer?

Es war schade, aber das habe ich schon gut abgehakt. Die Trauer wäre größer gewesen, wenn ich vor den heimischen Fans nicht ins Finale gekommen wäre. Die Qualifikationen bei den Frauen werden immer schwieriger – da musst du teilweise schon All-in gehen. Was ich aber gelernt habe: Am Kreischberg werde ich gleich die schwierigen Tricks zeigen – entweder bin ich dann am Podium oder auf den hinteren Plätzen. Volles Risiko.