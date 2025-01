„Solange Claudia Riegler fährt, machen wir weiter“

2001 sprang Bad Gastein nur als Ersatzort in die Bresche. Damals am 31. Jänner als 20-Jähriger schon dabei: Andreas Prommegger. Für den Pongauer ist der Klassiker auch heuer noch etwas Besonderes: „Gastein ist immer wie ein Überraschungsei. Von Quali-Aus bis Podest ist alles drin, das macht’s spannend.“ Die Form stimmt jedenfalls: Im Schweizer Ort Scuol stand der 44-Jährige am vergangenen Wochenende als Dritter zum 70. Mal am Podest.