Wow! So wohnt Red Bull Salzburg im Trainingslager

Seit vier Tagen befindet sich der österreichische Fußball-Vizemeister Salzburg mittlerweile im Trainingslager an der Algarve in Portugal. Gestern ist auch Sportvorstand Rouven Schröder in Albufeira zur Mannschaft gestoßen. Der Deutsche reiste etwas später an, musste zuvor noch einen weiteren Transfer abwickeln. Die Bullen holten mit Lassina Traore – die „Krone“ berichtete bereits – das nächste Talent aus Burkina Faso. Wie sein kürzlich verpflichteter Landsmann Aboubacar Sidiki Camara unterschrieb der 18-jährige Verteidiger einen Vertrag bis 2029 und wird vorerst bei Liefering zum Einsatz kommen.