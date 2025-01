Sonde „BepiColombo“ fotografiert Merkur-Nordpol

Soll 2026 in Orbit um Merkur einschwenken

Um die Geschwindigkeit anzupassen, musste die Sonde insgesamt neun Planeten-Vorbeiflüge – sogenannte Fly-bys – absolvieren. Sie flog bereits einmal dicht an unserer Erde und zweimal an der Venus vorbei. Nach dem sechsten Vorbeiflug am Merkur soll das Raumfahrzeug im November 2026 in eine Umlaufbahn um ihren Zielplaneten einschwenken.