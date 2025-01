Edtstadler statt Schnöll: So kam es zum Wechsel

Das Polit-Jahr 2025 geht auch in Salzburg turbulent los. Es kommt, wie schon im alten Jahr von der „Krone“ berichtet, zur Jahresmitte zum Abschied von Landeshauptmann Wilfried Haslauer und zur Amtsübergabe an Karoline Edtstadler. Der Abschied war lange erwartet worden, in der Nachfolgefrage kam über den Jahreswechsel doch alles ganz anders.