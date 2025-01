Edtstadler: „In Salzburg ist Svazek, nicht Kickl“

Schnöll will mehr Zeit für die Familie

Landesrat Stefan Schnöll, Vater zweier kleiner Kinder, sagte: „Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht, habe versucht, Beruf und Familie in Einklang zu bringen. Ich habe meine Tochter im vergangenen Jahr ein einziges Mal in den Kindergarten gebracht, da beginnt man zu überlegen.“ Der bisherige „Kronprinz“ – er galt bis vor wenigen Monaten als designierter Nachfolger Haslauers – will Landesrat bleiben, will aber nicht Landeshauptmann werden. „Ich bin mit der Situation glücklich.“