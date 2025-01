Die Dänen-Rakete des KAC ist jetzt wieder explosiv

Ein perfekter Spieltag für die Rotjacken! Im Derby prügelte man den VSV mit 8:0 aus der Halle. Dazu verloren Bozen (1:2 in Graz) und Fehervar (1:4 in Salzburg). Damit ist der KAC punktgleich mit den Südtirolern erster Verfolger der Ungarn – die zwei Spiele mehr ausgetragen haben. In einigen Statistiken ist die Furey-Truppe aber die Nummer eins der Liga.