A2: FPÖ will sich nicht „einbremsen“ lassen

17 Millionen Euro für Lärmschutzwand

Der freiheitliche Gemeinderat in Wiener Neudorf, Robert Stania, erinnert Bürgermeister Herbert Janschka an seine Aussagen von damals und meint weiter: „Ich höre von vielen Bürgern, dass der neue 80er auf dieser Strecke zu keiner spürbaren Verbesserung der Lärmbelastung geführt hat. Und seit Bestehen der Lärmschutzwand ist es in anderen Teilen des Ortes sogar noch lauter geworden.“