Treffen der Parteichefs noch am Mittwoch?

Die Koalitionsgespräche zwischen FPÖ und ÖVP nehmen an Fahrt auf. Nachdem der Freiheitlichen-Obmann Herbert Kickl bereits nach dem blauen Präsidium tags zuvor eine Einladung an sein Gegenüber, Christian Stocker, ausgesprochen hat, könnten sich beide schon am Mittwoch treffen. Inhaltliche Gespräche sollen am Freitag folgen.