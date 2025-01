Tausende bei Demo gegen Blau-Schwarz in Wien

Hunderte in Innsbruck und Graz

Auch in Innsbruck trafen sich die Gegner einer etwaigen blau-schwarzen Bundesregierung am frühen Donnerstagabend in der Innenstadt. Vor der Annasäule in der Maria-Theresien-Straße versammelten sich die Demo-Teilnehmer, die einem Aufruf des „Bündnis gegen Rechts“ gefolgt waren. Es nahmen rund 500 Menschen an der bisher ruhig verlaufenden Kundgebung teil, hieß es von der Polizei.