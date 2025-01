Viele Tote nach russischem Gleitbombenangriff

In der Nacht zuvor hatte es gegenseitige Drohnenangriffe gegeben. Die Ukraine nahm dabei einen wichtigen Militärstandort in Russland, Hunderte Kilometer von der Grenze ins Visier. Die beiden Nachbarstädte Engels und Saratow an der Wolga seien in der Nacht auf Mittwoch Ziel eines „Massenangriffs mit Drohnen“ gewesen, teilte Regionalgouverneur Roman Bussargin mit. Bussargin schrieb bei Telegram, dass herabstürzende Trümmerteile eine Industrieanlage in Engels getroffen hätten. Infolge des Drohnenangriffs sei ein Feuer in dem Unternehmen ausgebrochen.