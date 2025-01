Elon Musk will den FC Liverpool kaufen!

Mit der Stadt verbunden

Welches Interesse Musk an einem Kauf des FC Liverpool hat? Schließlich ist er in Südafrika geboren. „Seine Großmutter wurde in Liverpool geboren und wir hatten Verwandte in Liverpool“, klärte Musks Vater auf. „Wir hatten das Glück, viele Beatles zu kennen, weil sie mit einigen meiner Verwandten aufwuchsen. Wir sind also mit Liverpool verbunden.“