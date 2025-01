Moldau: Separatistenregion am härtesten getroffen

Russland liefert seit Jahresbeginn „bis auf Weiteres“ kein Erdgas mehr in die Republik Moldau. Begründet wird dies mit ausstehenden Zahlungen seitens der Regierung in Chisinau. Damit will Moskau offenbar den Druck auf die proeuropäische Führung des Landes erhöhen. Doch auch die prorussische Separatistenregion Transnistrien ist von dem Lieferstopp betroffen – und zwar viel massiver als Moldau.