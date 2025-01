Bullen binden Nachwuchsspieler langfristig

In der Youth League lief der Außenbahnspieler 14-mal auf, konnte ein Tor und zwei Assists beisteuern. Beide Scorerpunkte lieferte er in der aktuellen Saison: Zwei Vorlagen gegen Feyenoord Rotterdam, ein Traumtor gegen Leverkusen. Im Sechzehntelfinale treffen die Jungbullen am 11. oder 12. Februar daheim auf Celtic Glasgow. In der zweiten Liga geht es für Liefering am 22. Februar gegen Lafnitz weiter.