Der Salzburger Stier ist und bleibt Kult!

„Mr. Stier“ Thomas Selner zog am Ende eine völlig zufriedenstellende Bilanz: „Ich bin extrem glücklich mit der heurigen Ausgabe. Und dass wir auch am Finaltag trotz des Vierschanzentournee-Springens in Bischofshofen und des Testspiels von Salzburg gegen Bayern München ausverkauft waren, zeigt, was der Stier für einen hohen Stellenwert hat.“ 2026 geht das Traditionsevent dann in seine 43. Runde!