Hamas veröffentlicht Video von 19-jähriger Geisel

Familie: „Schwieriger psychischer Zustand“

„Das ist nicht mehr dieselbe Tochter und Schwester, die wir kennen. Sie ist in einem schlechten Zustand und ihr schwieriger psychischer Zustand ist offensichtlich“, erklärte Albags Familie in einer kurzen Stellungnahme am Samstagabend. „Wir sahen, wie unsere heldenhafte Liri überlebte und um ihr Leben bettelte. Sie ist mehrere Dutzend Kilometer von uns entfernt und seit 456 Tagen können wir sie nicht nach Hause bringen“, so die Angehörigen.