Dieser Mann soll René Benko auf Netflix spielen

Wenige Passanten befanden sich heuer an einem trüben Sommertag vor dem Gemeindeamt in Kematen nahe Innsbruck und staunten fürbass, als sich dessen Türen öffneten und ein Mann im schicken Slim-fit-Anzug, Drei-Tage-Bart, angetan mit einer Sonnenbrille, das Smartphone am Ohr in Begleitung eines Leibwächters das Amt verließ. „Das ist doch der Benko, was macht denn der bei uns?“ So lautete die Frage einer älteren Dame. „Nein, das ist er nicht“, entgegnete ein junger Mann und führte weiter aus: „Das ist ein Schauspieler, der ihm verblüffend ähnlich sieht.“