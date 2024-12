Unter dem Hammer: Wer das Benko-Boot abgeholt hat

„Es musste jedem Beteiligten klar gewesen sein, dass ab der Insolvenzeröffnung (Anfang März 2024, Anm.) das Boot nicht mehr in Betrieb zu nehmen war“, erklärte Benkos gerichtlich bestellter Aufpasser in Finanzfragen. Und: Der Vorfall am Gardasee sei ein „Indiz dafür, dass die Kooperationsbereitschaft des Schuldners nicht in dem mir immer wieder zugesicherten Maße vorhanden ist.“