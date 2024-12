Weiter Hausarrest für René Benkos „rechte Hand“

Die Anwälte einiger Beschuldigter kündigten bereits an, vor dem Kassationsgericht in Rom, der dritten und letzten Instanz, Berufung einzulegen. Sie hatten von Anfang an darauf abgezielt, den Mafia-Vorwurf zum Kippen zu bringen, was sich in einem Strafverfahren im Falle einer Verurteilung auf das Strafmaß auswirken würde.