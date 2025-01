Wo Sie jetzt noch mit Glatteis rechnen müssen

Eiskörner in Wien

Aus Wien wurden gegen Mittag Eiskörner gemeldet. „Ein klares Anzeichen, dass die Temperatur in etwa 1500 Meter Höhe um beziehungsweise knapp über 0 Grad liegt. Diese Phase hält nicht lange an, es folgt gefrierender Regen“, teilte die UWZ mit. Der Regen habe dann bis zum Abend angehalten, der Eispanzer wachse noch etwas an.