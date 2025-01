Kaltfront sorgt erneut für Minusgrade und Glatteis

Eine heftige Kaltfront sorgt am Donnerstag erneut für großflächige Glatteisgefahr auf Österreichs Straßen. Von Salzburg ostwärts gibt es zwar immer wieder Sonnenfenster, die jedoch am späteren Nachmittag von tief hängenden Wolken und Niederschlägen abgelöst werden. Auch die Schneefallgrenze liegt bis in die Täler bei 1100 Metern. In der Nacht erreicht die Kaltfront das gesamte Alpenvorland und den Osten. Die Temperaturen liegen zwischen minus eins bis plus sechs Grad.