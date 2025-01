Glatteis-Warnung für große Teile Österreichs

Die Glättegefahr sei besonders im Donauraum erheblich, so die Unwetterzentrale. Im Westen müsse man sich vor allem in den Morgenstunden vor Glatteis in Acht nehmen, die Lage werde sich am Vormittag aber rasch wieder beruhigen. „Im Norden geht es hingegen erst am Vormittag los und spätestens ab den Mittagsstunden ist auch der Großraum Wien dran“, heißt es auf uwz.at.