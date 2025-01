Spannende Erfolgsstory wurde in Ossiach gedreht

Mit einem Millionenpublikum führt der in Kärnten produzierte „Waidmannsdank“ das Landkrimi-Quoten-Ranking an. Bisher wurden vier Landkrimis in Kärnten gedreht – am 7. Jänner (20.15 Uhr, ORF 1) gehen Jutta Fastian und Pia Hierzegger erneut in Kärnten auf Spurensuche.