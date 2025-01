Syrer „verstecken“ Baerbock auf offiziellen Fotos

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock war im Auftrag der EU in Syrien, um mit der neuen Führung über einen Neustart der Beziehungen zu sprechen. Dass die Rechte von Frauen nach dem Sturz des Assad-Regimes in Gefahr sind und sie wie in Afghanistan offenbar nicht gesehen werden sollen, musste sie am eigenen Leib erfahren.