Kurioser Auftakt: Präsident spielt gar für Kuh

Weihnachtsferien ade! Gilt nach nur 18 Tagen Pause am Montag für den LASK. Aber nach 29 freien Tagen nicht für alle bei BW Linz: Dobras, Mitrovic und Pasic haben bis inklusive 7. Jänner frei, um zwei Wochen nach Heiligabend Weihnachten zu feiern. „Weil sie orthodoxen Kirchen angehören, begehen sie das Fest erst am 6. und 7. Jänner“, erklärt Gerald Scheiblehner, der mit seinen Jungs am 17. Jänner in die Türkei abheben wird. Der LASK tut das – was zwar ungewöhnlich, aber Richtung des Cup-Hits am 2. Februar gegen Salzburg notwendig ist – schon am Dienstag. Nur einen Tag nach dem ersten Training.