Nahversorger in Not: „Die Flut hat uns gebrochen“

Kunden am Boden zerstört, von Hilfszahlungen bleibt nichts übrig

Hofladen, Fleischverarbeitungsräume und Heurigenlokal sind verwüstet, die Geräte kaputt und die Investitionskredite nagen an Börsel und Nerven. Zudem fielen auch rund 50.000 Euro Umsatz vom Weihnachtsgeschäft weg. „Viele Kunden stehen mit Tränen in den Augen vor der Tür. Wir würden ja gern wieder aufsperren, aber wir wissen nicht, wo wir anfangen sollen. Die Kraft neigt sich dem Ende zu“, sagt Chefin Sabine.