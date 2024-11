„Historischer Abfallrückstau“ nach Hochwasser

Anlage zwei Monate außer Betrieb

In der stark beschädigten Anlage in Dürnrohr konnten zwei Monate lang nicht wie üblich täglich rund 1400 Tonnen Restmüll aus Haushalts- und Gewerbeabfällen thermisch verwertet – also verbrannt – werden. Zu diesen Mengen kommen weitere 50.000 Tonnen an Sperrmüll, der durch das Hochwasser verursacht wurde. Der Teilbetrieb in Dürnrohr wurde Mitte November wieder aufgenommen.