FPÖ zählt Nehammer an, Doskozil nicht unglücklich

Auch für den Landesparteiobmann der FPÖ in Tirol ist es nach der „Niederlagenserie“ Nehammers an der Zeit, „einen Schritt zurück zu machen“. Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner war das Platzen der Regierungsverhandlungen „von Beginn an zu erwarten“. „Wichtige Zeit wurde sinnlos vertan“, kritisierte er.