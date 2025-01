10.900 Vorarlberger zum Jahreswechsel ohne Job

Gegenüber dem Vorjahr ist die Zahl der Arbeitslosen in Vorarlberg um gut 700 Personen gestiegen. Zurückzuführen ist dies auf die anhaltende Konjunkturschwäche. Generell steigt die Arbeitslosigkeit derzeit in Regionen mit einem hohen Anteil an Beschäftigten im Industrie- und Baubereich sowie einer hohen Exportquote stärker als in Gebieten, die beispielsweise vor allem am Tourismus hängen. In Vorarlberg liegt der Anteil an Beschäftigten im Industriebereich bei 25,5 Prozent – das ist gemeinsam mit Oberösterreich der höchste Anteil im Bundesländervergleich.