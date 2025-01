Ist Mauer schuld an hoher Opferzahl in Südkorea?

Bei der verheerenden Notlandung am Sonntag am Flughafen Muan war die Maschine ohne ausgeklapptes Fahrwerk gelandet, schoss über die Landebahn hinaus und ging bei der Kollission mit einer Betonmauer in Flammen auf. 179 von 181 Menschen an Bord starben, zwei Flugbegleiter überlebten im hinteren Bereich der Maschine.