Wieder Probleme bei Südkoreas Absturz-Airline!

Flugzeugunglück in Südkorea: Piloten meldeten Vogelschlag

Unterdessen gehen die Ermittlungen nach der Ursache für den tödlichen Crash am Sonntag mit 179 Toten weiter. Fest steht mittlerweile, dass die Piloten des in Südkorea verunglückten Flugzeugs kurz vor der Bruchlandung einen Vogelschlag meldeten. Die Piloten hätten einen Mayday-Notruf wegen eines Zusammenpralls mit Vögeln abgesetzt.