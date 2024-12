Suche nach Ursache für Flugzeugunglück in Südkorea

Bei dem Unglück am Sonntag kamen 179 der 181 Insassen ums Leben, als ein Flugzeug der südkoreanischen Billigfluggesellschaft Jeju Air nach der Landung auf dem Flughafen Muan über die Landebahn hinausschoss, gegen eine Mauer prallte und in Flammen aufging. Der Unfall von Flug 7C2216, der aus Bangkok kam, war der bisher verheerendste in Südkoreas Luftfahrtgeschichte.