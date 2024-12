Hand ist nach Böllerunfall zum Geburtstag kaputt

Verirrter Böller verletzte 16-Jährigen schwer

Schwere Verletzungen sind rund um Silvester leider die Regel und auch im nahen Amstetten wurde ein 16-jähriger Bursch in das „Krankenhaus geschossen“. Er soll durch einen geworfenen Böller oder eine verirrte Rakete verletzt worden sein. Er war nach eigenen Angaben mit Freunden unterwegs, als es neben seiner linken Hand einen Tuscher machte. Dann hatte er Verbrennungen und Verletzungen in der linken Achselhöhle und an der Hand, das letzte Glied des linken Zeigefingers wurde so schwerbeschädigt, dass es nicht mehr gerettet werden konnte. Jetzt versucht die Polizei zu ermitteln, wer an dem schweren Unfall Schuld hat und dafür haften muss.