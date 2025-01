Events und Konzerte: Das ist 2025 in der Stadt los

Johann Strauss wird 200

Das ganze Jahr steht im Zeichen von Johann Strauss. Der Walzerkönig wäre 2025 200 Jahre alt geworden. Im neuen Johann Strauss Museum (Friedrichstraße 7) kann man das Leben des Komponisten hautnah erleben, hören und spüren. Am ersten Augustwochenende verwandelt sich der Baumkreis „Am Himmel“ beim Cobenzl in eine Strauss-Bühne mit spektakulärer Aussicht. Am 25. Oktober, dem Geburtstag von Strauss, wird im Rathaus bei einer Geburtstagsstunde groß gefeiert – begleitet von zahlreichen Veranstaltungen in der ganzen Stadt.