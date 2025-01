Warum der Wiener Gipfel von 1961 so „frostig“ war

In welcher Phase befand sich der Kalte Krieg damals?

In einer ganz entscheidenden: nach der Blockade Berlins durch die Sowjets 1948, dem Koreakrieg 1950 bis1953 und dem Fiasko in der Schweinebucht von Kuba des gerade angelobten, jungen US-Präsidenten 1961. Kennedy brauchte und suchte das Gespräch mit Chruschtschow. Dieser war auf dem Höhepunkt seiner Macht und bot den Amis Paroli in Europa, in Südostasien und in Afrika, ja selbst vor der eigenen Haustür, in Kuba. Dort begann er heimlich Raketen zu stationieren, 1962 brachte dies die Welt an den Rand eines Atomkrieges.