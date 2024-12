Warum Arbeiter länger auf ihren Lohn warten müssen

Als am Freitagnachmittag bekannt geworden war, dass KTM am selben Tag nur die Dezember-Gehälter für die Angestellten überwiesen hatte, die Arbeiter allerdings erst Mitte Jänner ihre Dezember-Löhne erhalten und so noch einmal zweieinhalb Wochen länger ohne Geldzufluss dastehen, ließ das die Wogen hochgehen – auch auf krone.at.