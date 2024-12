Gasstopp aus Russland: So trifft es die Steirer

„Wir beziehen kein Gas aus Russland, unsere Verträge wurden vor einigen Jahren beendet“, betont Urs Harnik, Sprecher der Energie Steiermark. Der Landesenergieversorger kauft das Gas daher auf internationalen Börsen oder in Ländern wie Italien. Wie sich die Preissituation an den Börsen bei einem Transitstopp ändern würde, sei abzuwarten. Zuletzt zogen die Preise ohnehin schon wieder an. Harnik hält aber auch fest: „Die Speicher sind weiterhin gut gefüllt.“