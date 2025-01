Fluch und Segen der Software-Welt im Auto

Jetzt, nicht einmal zwei Jahre später, hält sich derselbe Wagen souverän in der Mitte der gewählten Spur. Und wer eigenhändig etwa durch Baustellen manövriert, wird nicht mehr ständig von übervorsichtigen Warnmeldungen genervt. Da gibt der Mensch am Steuer doch ganz gern mal sein Lob für die Leistung an den kugeligen Bord-Begleiter „Nomi“ auf dem Armaturenbrett weiter – so etwa: „Hey Nomi – ich gebe mal Feedback: Das neueste Update macht den ET5 jetzt wirklich angenehmer.“