Flucht vor Polizei: Lenker ließ Verletzten zurück

Eigentlich wollte die Polizeistreife am Sonntag gegen 17.30 Uhr den Mercedes nur routinemäßig am Bahnhofsgürtel kontrollieren. Doch der Lenker hielt nicht an, sondern raste in Richtung Süden – verfolgt von den Beamten. Die Fahrt führte unter anderem über die Kärntner Straße, die Vinzenz-Muchitsch-Gasse und die Kapellenstraße. Dort verlor der Mann schließlich die Herrschaft über seinen Pkw, dieser prallte mit der Front gegen einen Baum und wurde völlig beschädigt.