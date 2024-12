Text aus Todes-Jet: „Soll ich Testament machen?“

Wie durch ein Wunder überlebten zwei Crewmitglieder das Flugzeugunglück der Fluglinie Jeju Air am internationalen Flughafen Muan. Es waren insgesamt 181 Menschen an Bord. Nach einem ersten missglückten Landeversuch setzte eine Boeing 737-800 morgens erneut dazu an, zu landen. Doch das Fahrwerk fuhr offenbar nicht aus. Die Maschine schoss kurz nach 9 Uhr Ortszeit über die Landebahn hinaus, zerschellte an dem Zaun des Flughafens und ging in Flammen auf.