Libanon fürchtet Kollaps der Waffenruhe mit Israel

Grenzübergänge angegriffen

Erst am heutigen Freitag griffen israelische Kampfjets sieben Grenzübergänge zwischen Syrien und dem Libanon an. Damit sollen Waffenlieferungen an die Hisbollah im Südlibanon unterbunden werden. Laut dem israelischen Militär wurde zudem ein Lastwagen beschlagnahmt, auf dem ein Raketenwerfer montiert war. Libanesische Sicherheitskreise bestätigten die Angriffe.