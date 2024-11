Israel billigt Waffenruhe mit Hisbollah im Libanon

Das israelische Sicherheitskabinett hat ein Abkommen für eine Waffenruhe mit dem Libanon gebilligt. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu kündigte in einer Stellungnahme an, er werde den Entwurf des Abkommens dem gesamten Kabinett vorlegen. In den vergangenen Stunden wurde Beirut noch heftig bombardiert.