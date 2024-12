Keine „Tanten“ für unschuldige Kinder

Just auch in Kärnten gab es in den Tagen vor Weihnachten aber eine politische Erregung im Zusammenhang mit den unschuldigen Kindern, nämlich jenen in den Kindergärten. Da hatte es Erwin Angerer, der blaue Oppositionsführer im Landtag, doch glatt gewagt zu behaupten, dass die Zustände in den Kindergärten noch besser waren, als dort noch „Tanten“ tätig waren und nicht studierte „Pädagoginnen“.