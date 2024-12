Grünes Team will mehr als zwei Mandate schaffen

Die Grünen in Warth/Bezirk Neunkirchen treten mit 15 Kandidaten erneut zur Wahl an. Sie feiern in nächsten Jahr -bereits ihr 40-jähriges Jubiläum im Gemeinderat. Spitzenkandidatin ist die 39-jährige Erika Noemi Maiercsak.

(Bild: Krone KREATIV/Christian Dusek)