Zahlen zu Schönbrunn-Aquarium sollen auf den Tisch

Die Rechnung kann nicht stimmen

Hering-Hagenbeck drückte sich bisher um Antworten auf all diese Fragen. Zu den Kosten etwa hieß es vage, dass es bei den 36,7 Millionen Euro der Ausschreibung bleiben werde, aber „plus Indexierung“. Allein das kann nicht stimmen: Erst nach dem Zuschlag an Hering-Hagenbecks Ex-Firmenpartner Candan in einer Kür, die Mitbewerber als Farce empfanden, wurde Candan der Wiener Architekt Manfred Wehdorn als Schützenhilfe zur Seite gestellt. Der „arbeitet natürlich nicht gratis“, wie er zur „Krone“ meinte.