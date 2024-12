14-Jähriger in Linienbus verprügelt

Der Vorfall ereignete sich am Samstagnachmittag gegen 13.50 Uhr in der Buslinie 185 von Götzis nach Hohenems. Aus nicht genannten Gründen griff eine Gruppe während der Fahrt einen 14-jährigen Jungen an und prügelte mehrfach auf ihn ein. Der Jugendliche zog sich dabei leichte Verletzungen im Kopfbereich zu, welche ärztlich versorgt werden mussten. Nach der Attacke flüchteten die Täter am Bahnhof Hohenems mit der Westbahn in Richtung Lindau.