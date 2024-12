Türen öffnen | Weihnachten verteidigen

Tausende Menschen lauschen am Christtag am Petersplatz in Rom dem Papst, wenn er seinen Segen „Urbi et orbi“ spendet. Gestern rief er beim Spenden des Weihnachtssegens zu Frieden und Menschlichkeit auf. Er appellierte, das Heilige Jahr 2025 als Gelegenheit zu nutzen, Mauern einzureißen und Wege der Versöhnung und des Friedens zu beschreiten. Das – alle 25 Jahre stattfindende – Heilige Jahr soll „eine Zeit sein, in der Hass und Rachegelüste überwunden werden“. Das Heilige Jahr 2025 wird unter dem Leitmotiv der Versöhnung stehen. Seine Ansprache schloss Papst Franziskus mit den Worten: „Lasst uns die Türen unserer Herzen öffnen, so wie Gott die Tür seines Herzens für uns geöffnet hat.“ Da kann man wirklich nur sagen: Sein Wort in Gottes Ohr!