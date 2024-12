Trauer um den Kärntner Künstler Franz Moro

Im Süden fühlt sich der Maler Franz Moro beheimatet, wie der Kunstverein Kärnten im Vorstellungstext über den Kärntner Künstler schreibt. Denn der Süden Österreichs und die angrenzenden Nachbarländer boten dem 1940 in Klagenfurt geborenen Künstler das Lebensgefühl, das er für seine künstlerische Arbeit braucht. Er studierte Malerei an der Akademie der bildenden Künste in Wien bei Albert Paris Gütersloh.