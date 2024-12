Funkelndes für den Christbaum direkt aus dem Ofen

Nikolai und Vassile sind nicht gerade weihnachtlich gekleidet mit ihren kurzen Hosen und T-Shirts. Aber wer Christbaumkugeln aus Glas herstellen will, der muss mit Hitze arbeiten. Die heiße Luft flimmert mir aus dem Glasofen in der Werkstatt von Kisslinger Kristall-Glas in Rattenberg regelrecht entgegen. „Die Arbeitstemperatur liegt bei rund 1200 Grad Celsius“, deutet Chef Hannes Kisslinger auf das Innere des Ofens. Dort drin befindet sich flüssiges Glas, hergestellt vor allem aus Quarzsand.